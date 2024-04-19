Пятница, 19 апреля, 2024

Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань. Пост она опубликовала в телеграм-канале.

Цивилева приняла участие в работе Первого форума вакансий по трудовой адаптации участников СВО и членов их семей.

На форуме организовали несколько локаций: ярмарку вакансий, выставку оборудования адаптированных рабочих мест для ветеранов с инвалидностью, площадки профориентации и карьерного консультирования со специалистами службы занятости, представителями ведущих средних и высших учебных заведений Рязанской области.

— Ветераны смогли пообщаться с представителями образовательных учреждений, работодателями, узнать, какие есть возможности в регионе для получения образования и профессиональной переподготовки. Большинство героев спецоперации — люди трудоспособного возраста, у них есть жены и дети, поэтому для них очень важно работать, обеспечивать семью, профессионально расти.

Фонд «Защитники Отечества» сопровождает, индивидуально подбирает программы обучения для наших героев. Кроме того, мы помогаем не только ветеранам, но и женам, а также мамам наших героев. Важно транслировать опыт на другие субъекты страны, чтобы такие форумы прошли во всех регионах, — написала Цивилева.

Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань
Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань
Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань
Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань
Анна Цивилева рассказала о поездке в Рязань

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