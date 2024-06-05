Среда, 5 июня, 2024

Ангелы помогут преодолеть трудности 2024 года

Автор: 7info

Опубликовано

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Пока Черная Луна готовится войти в знак Весов, Белая Луна не бездействует и готовит нам поддержку Высших сил. Астролог и таролог Юлия Лифанова объясняет Wday.ru, какие дары Селена принесет нам, находясь в созвездии Близнецов.

В мире все дуально, поэтому, несмотря на трудный предстоящий транзит Черной Луны через Весы, нас ждет прекрасный подарок от Вселенной в виде перехода Белой Луны в Близнецы. Это означает, что высшие силы поддержат нас, и даже проблемы в отношениях, вызванные Лилит, будут способствовать нашему росту и развитию.

Белая Луна в Близнецах традиционно влияет на ближайший круг общения. Поэтому, пока Черная Луна будет «раскачивать» наши отношения, Селена «прикроет тылы» и принесет подарки. Например, у вас неожиданно появится новый друг или вы начнете осваивать навык, который в конечном итоге повысит ваш финансовый уровень. Вместе с Селеной в Близнецах будет находиться Юпитер, планета, приносящая облегчение и значимую помощь. С 14 июня в вашу жизнь может войти человек, посланный ангелами, чья помощь окажется для вас фантастической.

Вы можете встретить нового человека онлайн или в поездке, и благодаря ему за год найти новую работу. Или, возможно, импульсивно оплаченный курс по китайскому языку или фэн-шуй принесет вам дополнительный доход, новых друзей или пересмотр карьеры.

Ангелы помогут преодолеть трудности 2024 года
Изображение DALL E

Относитесь к своим вспышкам с уважением — ангелы будут посылать вам именно то, что должно помочь вам пройти непростую вторую половину 2024 года!

Ангелы общаются с нами через сны, знаки или внезапные желания, которые трудно объяснить логически. Поэтому, если с 14 июня 2024 по 11 января 2025 года у вас возникнет сильное желание выучить французский, сесть за руль или отправиться на Камчатку, знайте, что это ваши незримые помощники стремятся предоставить вам помощь и новые навыки для развития.

Знак Близнецов в астрологии отвечает за родственников, короткие поездки и образование в виде курсов, мастер-классов или тренингов. Белая Луна будет приносить уникальные события через эти сферы, особенно тем, кто не будет слишком серьезно относиться к своим новым запросам. Не судите себя строго за идеи, которые приходят вам в голову — так и должно быть. Помните, что это Селена оказывает свое влияние, стремясь дать вам то, что в конечном итоге сыграет важную роль в вашей жизни.

Самая большая помощь от Селены ожидается в декабре 2024 года — в Полнолуние в Близнецах 15 декабря ангелы будут особенно активно помогать нам. У многих исполнятся желания, появившиеся в период с 6 по 14 июня, когда было Новолуние в Близнецах.

Для Близнецов это особенно важное событие, которое может принести знакомство с мужчиной, покупку квартиры, исцеление тела или поездку за границу. Для остальных знаков Полнолуние 15 декабря может стать моментом важного финансового решения или встречи с людьми, которые могут кармически повлиять на вас. Это может быть поездка, обучение или завершение сложного периода в отношениях с родственниками.

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