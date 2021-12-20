Ангелы-хранители писательницы Людмилы Анисаровой

18 декабря в Центральной городской библиотеке имени С. А.Есенина прошел творческий вечер писателя-прозаика, члена Союза писателей России Людмилы Анисаровой. Людмила Анатольевна недавно отметила очередной юбилей, и к этому событию вышел сборник рассказов «Пусть душа потрудится».

Но собравшимся в библиотеке коллегам-писателям, читателям и просто друзьям Людмила Анисарова рассказывала о своем пути к творчеству. Это как бенефис в театре или моноспектакль. Хотя после были и вопросы от собравшихся и комментарии к ее книгам.

Родители писательницы из Сараевского района Рязанской области — и эти деревенские места Людмила с благодарностью вспоминает всю жизнь. Ее отец, старший брат и муж всю жизнь были связаны с нелегкой службой на подводных людках, а мама Людмилы была учителем русского языка. Видимо, поэтому появились на свет книги об адмирале Василии Головнине и о писателе-маринисте Новикове-Прибое. Эти выдающиеся люди эпохи имели рязанские корни, поэтому Людмила Анисарова с интересом окунулась в тему морских баталий и знаменитых рязанцев. А от мамы на всю жизнь любовь к литературе и русскому языку.

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Людмила по окончании вуза защитила диссертацию по филологии. И до сих пор остался интерес к преподаванию. Людмила Анатольевна работает в «Свободном лицее» Рязани. И всю жизнь мучается от нехватки времени на творчество:

— То я учительница, то писатель — и эти две ипостаси борются внутри меня, так как бросить школу я не могу. Надо работать, и на творчество тоже нужно много времени.

Дело все в том, что работа в архивах — это неотъемлемая часть писательского труда, если тема книг связана с биографиями выдающихся людей, и архив отнимает очень много времени. Но так было не всегда, первые книги Людмилы Анисаровой — это так называемая женская проза. О несчастливой, неразделенной любви, которая и в жизни случалась, потому и писателем стала. Искусство там, где больно, — эта аксиома творческого состояния.

Но по прошествии многих лет, проза, написанная в молодости о любви земной теперь кажется писательнице не совсем той, которой надо посвящать годы жизни.

— Любовь должна быть к Христу, в первую очередь,- говорит писатель Людмила Анисарова.

С этим выводом согласились все присутствующие в зале люди, имеющие большой опыт прожитой жизни. А поддержать Людмилу пришли известные люди города: поэты Татьяна Бочарова, Марина Цветкова и Нурислан Ибрагимов, прозаик Алла Нечаева, есениновед Константин Воронцов, краеведы Игорь Канаев, Николай Булычев и Арсен Бабурин, и, конечно, бывшие морские офицеры.

А муж Людмилы Василий Анисаров тоже бывший морской офицер, и большой помощник своей жены. Помогал ей когда-то в правильном оформлении диссертации, что требует особого терпения, потом во всем с дочкой Лерой, теперь с двумя внуками, тринадцатилетними мальчишками-двойняшками. Написала бы Людмила Анисарова столько книг, если бы не помощь своего Василия и прекрасной дочери Валерии, которые как ангелы-хранители своей необыкновенно-красивой и талантливой мамы и жены, берегут ее творческий покой от всех житейских бурь. Сейчас прозаик Людмила Анисарова пишет книгу, в которой будет история, случившаяся с дочерью Лерой и о встречах в Раифском монастыре, который под Казанью. Каждую минуту своей жизни идут сомнения, поиски правильного решения, поиски творческого рисунка своих мыслей, прорывающихся на бумагу.

Людмила пишет свои вещи сначала от руки — ей очень важны ручка и бумага- привычка с советского времени, которое подарило веру в добро, во все лучшее, а главное — уважение к классике. Поэтому, собравшиеся на вечере в уютном зале искусств Центральной городской библиотеки С. А. Есенина слушали из уст Людмилы Анисаровой цитаты из Есенина и Ахматовой, в которых о любви к родине, и о горестях по поводу несбывшегося человеческого счастья. А о чем еще может размышлять настоящий писатель как не о людских страданиях.