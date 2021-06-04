«Ангарский маньяк» получил еще почти 10 лет лишения свободы

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«Ангарский маньяк» Михаил Попков получил еще почти 10 лет лишения свободы. Его признали виновным в двух убийствах. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Следователи выяснили, что в ночь с 13 на 14 июля 1995 года он убил ранее незнакомую ему женщину. После Попков признался в убийстве еще одной женщины в том же году.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении двух лиц). В пятницу, 4 июня, суд назначил 57-летнему Михаилу Попкову еще 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

О своих последних преступлениях маньяк рассказал во время пребывания в колонии особого режима. Тогда он уже имел два пожизненных срока. Из-за явки с повинной летом 2020 года его этапировали в Иркутскую область для проведения следственных действий.

Михаил Попков начал орудовать в небольшом городе Ангарске еще в 1992 году. Тогда он служил в милиции. Попков считал себя «чистильщиком», убивая «падших женщин». Маньяк действовал по одному сценарию: он подсаживал к себе в машину женщин, предлагал выпить и заняться сексом. Если жертва соглашалась, то Попков убивал ее в лесном массиве. При этом ангарский маньяк уверял, что не стал бы нападать на женщину, которая бы отказалась от предложения.

Михаила Попкова поймали лишь в 2012 году. За 9 лет до этого у всего города начали массово брать анализы для проведения экспертизы. В число претендентов попал и сам Попков. Однако сопоставить результаты и найти виновного удалось лишь через несколько лет. При этом маньяк оставлял на местах преступления следы: пуговицу от пиджака, следы шин специфичной машины и биологический материал. Сам Попков признавался, что даже не думал о том, что в будущем его могут поймать из-за результатов генетической экспертизы.

С 1992 год по 2010 год ангарский маньяк убил, по его словам, 83 людей. В 2015 году суд доказал причастность Попкова к 22 убийствам и приговорил его к пожизненному сроку. Сразу после вынесения приговора маньяк признался, что совершил преступление в отношении еще 59 женщин. В 2018 году суд признал его виновным в 56 убийствах и приговорил ко второму пожизненному сроку.