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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Андрей Скороход вернулся на сцену Comedy Club

Алексей Самохин

В пятницу, 18 апреля, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск развлекательного шоу Comedy Club (16+). В гости в программу придёт новый состав группы SEREBRO — Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Девушки расскажут о том, как образовался их коллектив, а также исполнят одну из своих новых музыкальных композиций. Также гостями шоу станут автор песен и обладатель «Золотого граммофона» Андрей Алексин и певица Дарья Кустовская, известная под псевдонимом MONA. Исполнительница расскажет о том, какую песню написала для Ольги Бузовой. 

Затем в гости Comedy Club придёт одна из самых разносторонних личностей за всю историю шоу — куратор выставок, специалист по цифровому искусству, писатель, поэт и певица, супермодель и бизнесвумен — Мария Платонова. Она расскажет про свой бренд косметики, а также пройдёт тест от ведущих и наконец-то поймёт, кто мужчина её мечты. Спойлер: он окажется совсем рядом. 

Блок с номерами откроет Иван Половинкин. Он прочитает самоироничный монолог на тему любовников и любовниц и ответит на вопрос: что лучше — быть с мужем или с любовником? 

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Продолжат вечер Костя Бутусов и Марина Кравец. Резиденты покажут случай в квартире одной московской семьи, в которой женщина — босс семьи, а муж… забирает заказы с пункта выдачи, убирается и встречает гостей. 

Завершит выпуск номер Гарика Харламова и бывшего резидента Comedy Club — Андрея Скорохода. Комики покажут выпуск новостей о современной моде, которая очень далека от реальности большинства жителей страны.

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