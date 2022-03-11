Андрей Макаров: Регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил 11 марта, что регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами. Это связано с одобрением парламентариями второго пакета законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики в период действия санкций.

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Бюджетная правоспособность субъектов РФ будет повышена. Главы регионов смогут самостоятельно определять объёмы бюджетных фондов.

— Регионы получают самостоятельность в распоряжении финансовыми средствами, сэкономленными при реструктуризации бюджетных кредитов, — пояснил Макаров. -Реструктуризация, предпринятая по решению президента РФ, позволяет экономить огромные деньги. Раньше вопросы их расходования регулировались «сверху». Сейчас делается абсолютно разумный шаг – регионы смогут направить эти деньги на свои приоритетные направления. Это очень важно, потому что это – те же нацпроекты, их региональная часть, то, что нужно людям. По этому году экономия составляет почти 300 млрд. рублей – сумма, которую регионы смогут направить на эти цели.

Кроме того, определён механизм реализации указа Владимира Путина о поддержке семей с детьми от 8 до 16 лет.

— Мы постарались сделать получение выплат максимально удобным для людей. Все будет проходить через Пенсионный фонд по принципу одного окна. Поддержку получат более 5 млн детей. Механизм должен заработать сразу, — отметил депутат.

Также парламентарии поддержали предложение председателя комитета по бюджету и налогам по усилению контроля за средствами, которые поступают в регионы по линии ФОМС. Также одобрена корректировка, расширяющая поддержку предприятий. Речь идёт о государственных гарантиях. Также снят ряд ограничений в части использования нефтегазовых доходов.

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Одобрение депутатами Госдумы РФ пакета законопроектов прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

— Одобренные законопроекты являются эффективным механизмом реагирования на вызовы сегодняшнего дня. Расширение финансовой самостоятельности регионов дают нам возможность оперативнее и качественнее работать над реализацией нацпроектов, направлять средства на приоритеты, которые определены вместе с жителями Рязанской области, — сказал глава региона.

По его словам, не менее важными остаются вопрос реализации указа президента о поддержке семей с детьми и новые возможности по оказанию помощи предприятиям.