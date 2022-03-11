Андрей Макаров: Регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил 11 марта, что регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами. Это связано с одобрением парламентариями второго пакета законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики в период действия санкций.
Бюджетная правоспособность субъектов РФ будет повышена. Главы регионов смогут самостоятельно определять объёмы бюджетных фондов.
Кроме того, определён механизм реализации указа Владимира Путина о поддержке семей с детьми от 8 до 16 лет.
Также парламентарии поддержали предложение председателя комитета по бюджету и налогам по усилению контроля за средствами, которые поступают в регионы по линии ФОМС. Также одобрена корректировка, расширяющая поддержку предприятий. Речь идёт о государственных гарантиях. Также снят ряд ограничений в части использования нефтегазовых доходов.
Одобрение депутатами Госдумы РФ пакета законопроектов прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:
По его словам, не менее важными остаются вопрос реализации указа президента о поддержке семей с детьми и новые возможности по оказанию помощи предприятиям.