Андрей Макаров рассказал о новой мере поддержки многодетных семей

Президент РФ В.В. Путин поручил усовершенствовать механизм социальной поддержки после встречи с многодетными родителями. Депутаты Госдумы РФ оперативно рассмотрели и приняли законопроект, который предусматривает выплату так называемого «налогового кэшбека» для семей с двумя и более детьми. О нем рассказал Андрей Макаров.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам пояснил, что это решение позволит семьям при невысоких доходах вернуть более половины подоходного налога. Родители с двумя и более детьми смогут заплатить лишь 6% вместо 13% НДФЛ, что будет ежегодной выплатой и не повлияет на получение других пособий. Принятый закон позволит поддержать 4 миллиона российских семей, в которых живут более 10 миллионов детей.

Эта ежегодная выплата будет производиться каждому из родителей по заявлению, если нет долгов по алиментам. Пособие будет учитывать возраст детей, до 18 и 23 лет. Законодательные изменения вступят в силу с января 2026 года. Также было утверждено решение о введении пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Для большинства россиян с доходами до 2-4 миллионов рублей подоходный налог останется на уровне 13%, однако для лиц с доходами до 5 миллионов ставка составит 15%, а обладателям доходов свыше 50 миллионов рублей необходимо будет заплатить 22% НДФЛ.

Также в ходе заседания Госдумы были утверждены законопроекты, направленные на расширение преференций для IT-компаний и предприятий сферы радиоэлектроники и предусмотрена амнистия для малых организаций, которая позволит им плавно переходить к уплате налогов в обычном порядке.