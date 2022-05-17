Андрей Красов прокомментировал законопроект по вопросу оказания первой помощи военнослужащим в условиях военного времени

Сегодня Государственной Думой в первом чтении принят законопроект по вопросу оказания первой помощи военнослужащим в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий и выполнения других боевых задач в области обороны.

В настоящее время законодательство РФ в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.

Тогда как оказание первой помощи военнослужащим в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий и выполнения других боевых задач в области обороны имеет свою специфику и особенности. Ее цель — не допустить гибели раненого военнослужащего, предупредить развитие тяжелых осложнений.

Следует отметить, что особенностями оказания первой помощи военнослужащими является оказании её в виде само- и взаимопомощи. Зачастую военнослужащие находятся на значительном расстоянии от мест эвакуации (лечебных военно-медицинских организаций), что увеличивает сроки прибытия медицинских работников и сроки доставки пострадавших до медицинских организаций. Кроме того, оказание первой помощи часто проводится в условиях массового поступления раненых и пострадавших.

Мы намерены оперативно рассмотреть данный законопроект и в самое ближайшее время принять его во втором и третьем чтениях.