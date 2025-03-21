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Андрей Бебуришвили, фото: ТНТ
Кино и ТВ

Андрей Бебуришвили расскажет, как перевёл мошенникам 5 миллионов в Comedy Club

Алексей Самохин

В пятницу, 21 марта, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club (18+). Соведущей Павла Воли вновь станет певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова.

Гостем шоу станет молодой певец из Туркменистана Akmal’. Он исполнит припев одного из своих хитов, представит свою возлюбленную и расскажет, почему спустя четыре года отношений так и не сделал ей предложение. Вторым гостем программы будет стилист и телеведущий Гоша Карцев. Он объяснит, почему оверсайз остаётся в моде, а также оценит образы ведущих Comedy Club.

Андрей Бебуришвили расскажет, как перевёл мошенникам 5 миллионов в Comedy Club Я говорю это вслух и не верю, что это произошло! Это просто ужас! Это мрак!
Фото: ТНТ

Первая часть с номерами начнётся выступлением комика Дмитрия Ксенофонтова. В своём стендапе он поразмышляет о современной музыке и её тенденциях. Один из главных вопросов, который его волнует: почему Лев Лещенко, первый человек в СССР, получивший «Волгу», не хвастался этим в своих песнях, как это делают современные рэперы, поющие об иномарках?

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Продолжит выпуск Костя Бутусов вместе с Екатериной Скулкиной и Екатериной Шкуро. Трио покажет номер о необычной паре, приехавшей на отдых в Дубай. Екатерина Скулкина, в свою очередь, научит «скуфов» знакомиться с красивыми русскими девушками на курортах ОАЭ.

Финальной частью выпуска станет стендап Андрея Бебуришвили на социально значимую тему. Комик поделится личной историей о том, как месяц назад перевёл мошенникам крупную сумму денег.

Андрей Бебуришвили, резидент Comedy Club:
«Я говорю это вслух и не верю, что это произошло! Это просто ужас! Это мрак! В тот день я отменил две рекламные съёмки, а потом двое суток не мог заснуть. Это было очень тяжело пережить. Я до сих пор в шоке! Здесь не будет шутки. Это серьёзно. Это проблема последних пяти лет. У этих людей нет ни чести, ни морали. Они абсолютно конченные! Я умоляю вас: спрашивайте ваших бабушек и дедушек, как у них дела и кто им звонил. Если мы будем сплочённее, мы сможем победить эту чудовищную проблему!»

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