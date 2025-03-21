Андрей Бебуришвили расскажет, как перевёл мошенникам 5 миллионов в Comedy Club

В пятницу, 21 марта, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club (18+). Соведущей Павла Воли вновь станет певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова.

Гостем шоу станет молодой певец из Туркменистана Akmal’. Он исполнит припев одного из своих хитов, представит свою возлюбленную и расскажет, почему спустя четыре года отношений так и не сделал ей предложение. Вторым гостем программы будет стилист и телеведущий Гоша Карцев. Он объяснит, почему оверсайз остаётся в моде, а также оценит образы ведущих Comedy Club.

Фото: ТНТ

Первая часть с номерами начнётся выступлением комика Дмитрия Ксенофонтова. В своём стендапе он поразмышляет о современной музыке и её тенденциях. Один из главных вопросов, который его волнует: почему Лев Лещенко, первый человек в СССР, получивший «Волгу», не хвастался этим в своих песнях, как это делают современные рэперы, поющие об иномарках?

Реклама

Продолжит выпуск Костя Бутусов вместе с Екатериной Скулкиной и Екатериной Шкуро. Трио покажет номер о необычной паре, приехавшей на отдых в Дубай. Екатерина Скулкина, в свою очередь, научит «скуфов» знакомиться с красивыми русскими девушками на курортах ОАЭ.

Финальной частью выпуска станет стендап Андрея Бебуришвили на социально значимую тему. Комик поделится личной историей о том, как месяц назад перевёл мошенникам крупную сумму денег.