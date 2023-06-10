К разработкам по добыче нефти в нашей стране был причастен, в том числе и наш земляк Андрей Архангельский – один из основателей отечественной геологии.

Умный и самостоятельный

15 марта 1899 года российскую интеллигенцию всколыхнуло известие о беспрецедентном событии: в связи со студенческими волнениями власти временно закрыли Московский императорский университет. А среди отчисленных был и студент физико-математического факультета, уроженец Рязани Андрей Архангельский.

Лично он не ратовал за смену общественного строя, как это преподносили филёры. Но однажды выступил против ущемления прав своих товарищей, чем предрешил свою участь.

Высланный из Москвы, Андрей ненадолго заехал в родную Рязань, а потом для большинства знакомых неожиданно пропал. «За границу подался, должно быть, но куда – не знаю», – отвечала рязанским полицейским Елизавета Архангельская, мама опального студента. – Поскольку он у меня мальчик умный и самостоятельный, то сам решает, где и как ему жить».

Лучшее место

О намерении продолжить учёбу во Франции или Германии Андрей действительно говорил матери. Только поступил совсем по-другому. Уже в июне 1899 года объявился в Ясной Поляне – имении графа Льва Толстого. Идеи великого писателя не оставили Архангельского равнодушным. И в Ясной Поляне исключённый из университета студент в течение нескольких месяцев жил в семье знаменитости. Преподавал курс основных школьных наук его сыну Михаилу Толстому.

Лучшего места, где успешно можно было скрываться от полиции, придумать было трудно. Но каким образом провинциал попал в имение Толстого – до сих пор неизвестно.

– Узнай, мама, пожалуйста, и тотчас же напиши мне про точный адрес рязанца Киркинского, – сообщал конспиратор в своём первом письме из Ясной Поляны, которое отправил на квартиру надёжного посредника, – постарайся предупредить, что на его имя мною скоро будет выслано очень важное письмо».

Благодаря этому написанному Архангельским на адрес Киркинского письму заблаговременно скрылись те революционеры, которым грозил скорый арест.

Сам же Андрей политикой больше не занимался. Лев Толстой упросил жену заняться решением вопроса о реабилитации репетитора их сына. Она встретилась с тогдашним полицейским начальником Москвы Дмитрием Треневым и смогла добиться от него снисходительного отношения к «обманутому юноше». Высокопоставленный чиновник собственной рукой вычеркнул фамилию Архангельского из списка неблагонадёжных. И Андрей продолжил обучение, окончив университет с золотой медалью в 1904 году.

Открыватель нефтеносных районов

В революции 1905-1907 годов Андрей Дмитриевич не участвовал. К тому времени его всецело увлекло главное дело жизни – геология.

С энтузиазмом приняв Октябрьскую революцию, он защитил докторскую диссертацию, став профессором Московского университета и организованной через два года Горной академии.

– Я пришёл к заключению, что теперь настало время изменить своё отношение к государству и начать помогать новой власти формировать новую жизнь, – признавался бывший революционер друзьям-рязанцам.

Именно Архангельскому удалось ввести в программу специальных высших учебных заведений курс геологической науки. Когда учёный начинал эту работу, отечественные исследователи недр пользовались исключительно только иностранными идеями и примерами. Андрею Дмитриевичу с единомышленниками удалось изменить такое положение дел. Благодаря, в том числе и его усилиям, к 1929 году советские методы изыскания полезных ископаемых считались лучшими в мире.

Особое внимание Архангельский уделил разработкам по добыче нефти. Именно он руководил геологическим отделом Государственного исследовательского нефтяного института. И ещё в 1929 году опубликовал статью «Где и как искать нефтеносные области СССР». Во всех без исключения указанных им районах позже были открыты новые месторождения «чёрного золота».

Также Андрей Дмитриевич лично разработал и основал теорию химического образования бокситов, благодаря которой советские специалисты открыли новые залежи этих минералов, используемых при производстве алюминия.

Разорванное сердце

С 1934 года Архангельский был уже директором Геологического института, а в 1939-м возглавил комплексную экспедицию Академии Наук СССР по изучению Восточно-Европейской равнины. Некоторые непомерно рьяные в поисках исторической справедливости краеведы упрекают геолога в раболепном служении советской власти. Дескать, и по его вине гибли в годы сталинских репрессий невинные люди. В ответ таким правдолюбцам привожу ещё один факт из биографии учёного.

До конца жизни внешне жизнерадостный академик переживал трагедию, связанную с гибелью его ученика, любимого студента Бориса Рожкова, расстрелянного по ложному наговору в 1937-м году. Вопреки советам доброжелателей, Архангельский на время оставил службу и всю свою энергию направил на встречи с высокопоставленными партийцами, способными повлиять на судьбу Бориса. В этом был риск и для жизни самого Андрея Дмитриевича.

– Что вы так хлопочите за этого студента, который вам даже не родственник, – интересовались некоторые чиновники, – может быть тоже причастны к шпионской деятельности?

После одного из подобных разговоров Архангельский слёг в больницу с инфарктом. Где более всего переживал из-за того, что спасти Рожкова так и не смог.

У закалённого в полевых экспедициях геолога проблемы со здоровьем начались ещё в 1924 году. Сердце стало пошаливать от того, как заверяли близкие ему по духу и мировоззрению врачи, что он слишком остро воспринимал происходящие в стране негативные изменения.

В домашней же обстановке Андрей Дмитриевич был прост, любезен и чрезвычайно остроумен. В последние годы жизни бросил курить и, тоскуя о папиросе, увлёкся разведением редких рыбок. Рабочий кабинет в его квартире был заставлен аквариумами разной величины и формы. По свидетельству близко знавших академика людей, себя он иронично сравнивал с земноводным определённой исторической эпохи.

В трудное время этому человеку помогала выжить самоирония, но над смертью и она не властна. 16 июня 1940 года геолог Андрей Архангельский умер на шестьдесят первом году жизни в академическом санатории.

Евгений Данилин