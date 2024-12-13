Андерсен, свечи и танцы! Афиша мероприятий Рязани на выходные 14-15 декабря 

Снежная погода наконец-то пришла в регион, а вслед за ней и предновогоднее настроение окутало Рязань прохладными объятиями. Что ж, до тех пор, пока городские мероприятия, посвященные празднику, еще не начались, предлагаем традиционно обратить внимание на активности и концерты, что проходят в знакомых и любимых локациях и ДК города и непременно скрасят ваши выходные!

14 декабря, суббота

– Концерт «От сердца к сердцу» (12+), Библиотека им. С.А. Есенина – рязанская вокальная школа «Ласточка» под руководством Лалы Лоран, выпускницы Академии хоровой музыки имени В.С. Попова и участницы концертов разных городов Европы, исполнит в своей программе романсы, известные эстрадные хиты и популярные песни. Насладиться музыкой получится совершенно бесплатно, поскольку вход свободный. Начало в 12:00.

– Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины (6+), Рязанская ВДНХ – в рамках мастер-класса стоимостью 1400 рублей, что состоится в «Резиденции традиций», гости смогут изготовить две уникальных, подобно снежинкам с их неповторимыми узорами, свечи, которые могут стать отличными подарками для близких на Новый год. Мероприятие начинается в 12:00, требуется предварительная запись: https://forms.gle/rCTo6ZHv3wiroZQS6

– Концерт «Встреча друзей» (6+), ДК «Приокский» – с 16:00 два талантливых коллектива – ансамбль народного танца «Мечта» из Москвы и ансамбль народного танца «Лель» из Рязани – будут радовать своим творчеством всех, кто озаботится покупкой билета и приготовится насладиться русскими, испанскими, цыганскими, белорусскими, узбекскими, сербскими и другими народными танцами. Выступление гарантированно будет ярким и разнообразным!

– Открытие иммерсивного бара MIRRA (18+), Рязанская ВДНХ – в субботний вечер, 19:00, новое место с футуристичным дизайном, особой кухней итамеши, богатой коктейльной картой и VIP-комнатами впервые примет и сразу же погрузит в атмосферу техничного и будоражащего воображение будущего своих гостей. В дальнейшем посетить MIRRA можно с 12:00 каждый день: по пятницам и субботам до 3:00, в остальные дни – до 1:00. Забронировать столик можно по номеру: +7 (930) 786-22-22 .

15 декабря, воскресенье

– Спектакль «Снежная Королева» (0+), Муниципальный культурный центр – артисты Московского театра Евгения Вахтангова с 12:00 и на протяжении 1 часа 40 минут с антрактом продемонстрируют рязанскому зрителю историю про маленькую, но храбрую девочку по имени Герда, всем известную, но умело преобразованную актёрами в нечто уникальное, в том числе и благодаря персонажам, которых нельзя встретить в сказке-первоисточнике. Прекрасный вариант для тех, кто хочет сделать выходной со своим ребёнком особенным. Приобрести билеты можно на сайте учреждения.