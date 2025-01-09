Анатолий Зуев покинул пост начальника управления дорожного хозяйства и транспорта

Анатолий Зуев покинул свой пост начальника управления дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Анатолий Зуев решил покинуть пост по собственному желанию. По информации администрации, он переходит на новое место работы.

Мэр города Виталий Артемов поблагодарил Зуева за проделанную работу. Он отметил, что теперь уже бывший начальник управления дорожного хозяйства и транспорта относился к своим обязанностям с большой ответственностью. Благодаря Анатолию Зуеву было организовано дежурство коммунальных служб в выходные и праздничные дни.

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Пост исполняющего обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта займет заместитель Зуева — Дмитрий Наумов. В должность он вступит с 10 января 2025 года.