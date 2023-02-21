Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

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Фото из Телеграм канала KP.RU.

«Прекрасную няню» Анастасию Заворотнюк выписали домой из больницы, где она провела 5 месяцев. Об этом сообщает Telegram канал KP.RU.

Знаменитую актрису спасали от последствий глиобластомы головного мозга – самой агрессивной формы опухоли. Лечением Заворотнюк занимались российские и зарубежные специалисты.

Болезнь обнаружили у актрисы весной 2019 года. Всего 2% пациентов с таким диагнозом удаётся прожить до 5 лет. Анастасия Заворотнюк борется за жизнь 4 года, и уже этот факт внушает оптимизм.

Пациентку забрал домой муж Пётр Чернышев, – сообщил источник KP.RU.

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