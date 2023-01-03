Анастасия Узорешительница: народные приметы и что нельзя делать 4 января

4 января в православном календаре — день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Во время гонения на христиан святая приняла мученическую смерть, не отказавшись от веры Христовой.

В народной традиции эта дата носит название Анастасии Узорешительницы. На Руси святую всегда считали покровительницей беременных и невинно осужденных. Именно с молитвами об этих людях обращаются к Анастасии.

4 января: традиции и запреты

4 января девушки и женщины принимались за рукоделие. Если в семье была беременная, то для неё вышивали специальное полотенце-оберег, которое нужно брать с собой на роды.

Знахарки 4 января читали заговоры от выкидышей и женских болезней. Считалось, что эта дата хорошо подходит от исцеления разных бабьих хворей.

Среди запретов, которые распространяются на Анастасию Узорешительницу, можно вспоминить следующие:

нельзя бить, обижать и обзывать дурным словом домашний скот. Можно навлечь на домашних животных мор;

нельзя прокалывать уши. Долго заживать будут;нельзя ходить босиком по дому. Можно сильно заболеть;

беременным нельзя вязать. Иначе роды пройдут тяжело.

Народные приметы 4 января

Если на реках потрескался лёд, рыбаки смогут наловить летом много рыбы;

Звёздная ночь сулит много хороших новостей;

Если беременная родила 4 января, то ребёнок станет счастливым;

Снегири сидят на ветвях — к большому урожаю ягод летом.

Именины 4 января отмечают Анастасия, Дмитрий, Фёдор, Феодотия.

Сны в ночь на 4 января показывают реальные события из вашей жизни. В таких снах вы сможете увидеть пути, по которым вам надо следовать дальше.