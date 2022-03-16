Аналитики выяснили, кому в Рязанской области проще найти работу

Аналитики hh.ru выяснили, кому в Рязанской области проще всего найти работу.
Самая низкая конкуренция среди соискателей Рязанской области сегодня наблюдается в профессиональных сферах «Консультирование» и «Добыча сырья» — здесь на одну вакансию в среднем приходится всего 0,2 и 0,4 резюме, то есть, конкуренция даже ниже, чем один человек на место. Далее идут профобласти «Рабочий персонал» (0,6) и «Строительство, недвижимость» (0,7).
Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей сферы «Медицина, фармацевтика»: на одну вакансию здесь в среднем приходится 0,8 резюме. Столь же низкая конкуренция за рабочее место наблюдается в сфере «Продажи».
Среди наименее конкурентных сфер дополнительно можно отметить «Автомобильный бизнес», «Банки», «Безопасность» и «ИТ, телеком», на одну вакансию приходится в среднем не более 1,3 резюме.