Аналитики сообщили об увеличении доли спам-звонков среди входящих

Доля спам-звонков со всех входящих неизвестных номеров в России в январе-марте 2021 года составила 70%. Об этом говорится в анонимизированной статистике приложения Kaspersky Who Calls (есть у «Известий»).

По предварительной оценке аналитиков, в целом в 2020 году доля спам-звонков была ниже — 63%. Чаще всего в январе-марте нежелательные звонки поступали с предложением займов — их доля составила 46%, а также от коллекторов (26,5%). Среди других распространённых категорий — «связь и интернет» и «медицинские услуги». Доля звонков с подозрением на мошенничество также выросла с 5,6% до 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Даже после того, как большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными интернет-услугами. Например, многие оценили сервисы доставки и часто ждут звонка с неизвестных номеров, в частности, от курьеров, поэтому могут охотнее брать трубку, а порой даже готовы сами перезванивать. Мошенники это понимают и пользуются всеми возможностями, чтобы выманить у людей деньги, — объяснил аналитик KasperskyWho Calls Виталий Воробьев.

В «Лаборатории Касперского» напомнили, что никогда нельзя сообщать третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS или push-уведомления. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам из сообщений, добавили там, и порекомендовали установить решение, определяющее мошеннические и спам-номера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Всяк сюда входящий: в 70% случаев с неизвестных номеров звонят спамеры.