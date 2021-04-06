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Вторник, 6 апреля, 2021
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Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере производства

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Список профессий с самыми высокими зарплатами опубликовало издание RT. 

Так, главному инженеру угольной компании в Москве готовы платить от 250 000 рублей. 220 000 рублей обещают оператору производства цельномолочной и кисломолочной продукции в Магаданской области. 

В разы меньше предлагают сварщицу Национального агентства контроля сварки. Человеку с опытом работы от трех лет обещают зарплату от 165 000 рублей. До 150 000 рублей может зарабатывать в Москве обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет. 

Жилье и трехразовое питание, вместе с зарплатой в 150 000 рублей, предлагают инженеру-лаборанту по ремонту дорожного покрытия в Якутске.

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