Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере производства

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Список профессий с самыми высокими зарплатами опубликовало издание RT.

Так, главному инженеру угольной компании в Москве готовы платить от 250 000 рублей. 220 000 рублей обещают оператору производства цельномолочной и кисломолочной продукции в Магаданской области.

В разы меньше предлагают сварщицу Национального агентства контроля сварки. Человеку с опытом работы от трех лет обещают зарплату от 165 000 рублей. До 150 000 рублей может зарабатывать в Москве обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет.

Жилье и трехразовое питание, вместе с зарплатой в 150 000 рублей, предлагают инженеру-лаборанту по ремонту дорожного покрытия в Якутске.