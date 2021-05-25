Аналитики подсчитали затраты родителей на школьные выпускные

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На выпускной из 11-го класса родители потратят в среднем по России почти 30 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Больше всего денег пойдёт на платье девушке – 16,5 тысяч рублей, костюм юноше – 16 тысяч рублей. При этом 18% опрошенных не собираются специально покупать выпускной наряд сыну, 13% – дочери.

На празднование выпускного придётся добавить ещё 11,5 тысяч рублей. Это в целом по России. Больше всего сумма в Москве – 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге – 13 тысяч рублей.

Для девятиклассников суммы скромнее – 9,5 тысяч рублей на костюм, 10,4 тысячи рублей – на платье. Не будут покупать одежду к выпускному 26% и 20% родителей соответственно.

На выпускной вечер в целом по России потратят 6,5 тысяч рублей, в Москве – 9,5 тысяч, в Санкт-Петербурге – 7,5 тысяч рублей.