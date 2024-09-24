Аналитика Yota: у рязанцев растет интерес к астрологии и нумерологии

Жители Рязани в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 17%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.

Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза. Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.

Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов жители Рязани больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на гаданиях (38% от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (12%). Сайты про натальные карты в Рязани посещают 23% пользователей, они обеспечивают 24% трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента. А интересующиеся нумерологией (9% пользователей) генерируют 17% трафика.

Женщины в Рязани проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 64% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 65% трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+74%) и трафика (+72%) в 2024 году по России. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).

Из всех категорий эзотерики мужчины Рязани больше всего интересуются гаданиями (38%), а меньше всего — нумерологией (9%). Местные женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (39%) и реже — на гороскопах (14%). Больше всего эзотерикой в регионе интересуются люди в возрасте 26-45 лет (60% пользователей, 37% трафика), однако по России самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26-35 лет.

Гадания наиболее популярны в Магасе, Магадане и Нальчике — в этих городах наибольший расход интернет-трафика на подобных порталах в расчете на пользователя. В то же время темой эзотерики среди регионов Центрального федерального округа больше интересуются в Москве и Ярославле. Тверь замыкает тройку лидеров.

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