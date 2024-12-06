Военный аналитик Александр Шарковский в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что инициатива о введении Украиной санкций против грузинских политиков была продиктована западными странами. По его словам, зарубежные силы попросту переложили «грязную работу» на плечи президента Украины Владимира Зеленского.

— Запад не захотел пачкать руки и поручил Зеленскому действовать как расходный инструмент — его не жалко, — заявил Шарковский.

Эксперт добавил, что США, поддерживая нелегитимных правителей на постсоветском пространстве, преследуют цель сохранить своё влияние в этом регионе, важном для их стратегических интересов. При этом, по мнению аналитика, американская администрация совершенно игнорирует национальные интересы стран, где она продвигает своих ставленников.

— Американское глубинное государство нередко выращивает элиту в Европе и других регионах, приводит ее к власти, а затем активно использует в своих целях. В Белом доме могут назначить любого удобного им политика президентом другой страны, — подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о введении санкций против грузинских властей. Среди тех, на кого распространяются ограничения, — Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта».