Военный аналитик Александр Шарковский в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что инициатива о введении Украиной санкций против грузинских политиков была продиктована западными странами. По его словам, зарубежные силы попросту переложили «грязную работу» на плечи президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт добавил, что США, поддерживая нелегитимных правителей на постсоветском пространстве, преследуют цель сохранить своё влияние в этом регионе, важном для их стратегических интересов. При этом, по мнению аналитика, американская администрация совершенно игнорирует национальные интересы стран, где она продвигает своих ставленников.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о введении санкций против грузинских властей. Среди тех, на кого распространяются ограничения, — Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта».