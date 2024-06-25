Вторник, 25 июня, 2024

Американскому дрону RQ-4B Global Hawk помешали шпионить за Крымом

Автор: 7info

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Авторство: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka. http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/070301-F-9126Z-229.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6711631

Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk («Глобальный ястреб») стоимостью более 120 миллионов долларов, который сопровождал воскресную ракетную атаку ВСУ на Севастополь, неожиданно покинул свою зону ответственности над Чёрным морем в ночь на 25 июня.

Некоторые информационные ресурсы предположили, что на американский дрон-шпион могло быть оказано внешнее воздействие, пишет «Московский комсомолец».

Автор телеграм-канал Fighterbomber предполагает, что беспилотник попал в зону турбулентности в Чёрном море, которая образовалась благодаря работе экипажа МиГ-31. Этот российский перехватчик способен развивать огромную скорость и подниматься на высоту 16 километров, на которой работает Global Hawk.

Речь о сбитии аппарата не идёт. 

Официально информация о проблемах беспилотника НАТО не подтверждена.

Fighterbomber ожидает ответного шага со стороны США. Готовы ли они терять столь дорогое оборудование?

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