Американскому дрону RQ-4B Global Hawk помешали шпионить за Крымом

Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk («Глобальный ястреб») стоимостью более 120 миллионов долларов, который сопровождал воскресную ракетную атаку ВСУ на Севастополь, неожиданно покинул свою зону ответственности над Чёрным морем в ночь на 25 июня.

Некоторые информационные ресурсы предположили, что на американский дрон-шпион могло быть оказано внешнее воздействие, пишет «Московский комсомолец».

Автор телеграм-канал Fighterbomber предполагает, что беспилотник попал в зону турбулентности в Чёрном море, которая образовалась благодаря работе экипажа МиГ-31. Этот российский перехватчик способен развивать огромную скорость и подниматься на высоту 16 километров, на которой работает Global Hawk.

Речь о сбитии аппарата не идёт.

Официально информация о проблемах беспилотника НАТО не подтверждена.

Fighterbomber ожидает ответного шага со стороны США. Готовы ли они терять столь дорогое оборудование?