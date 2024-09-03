Американский рэпер скончался после падения на сцене во время концерта

В штате Коннектикут, США, на прошлой неделе трагически оборвалась жизнь 53-летнего рэпера Исаака Фримена, более известного под сценическим именем Fatman Scoop. Как сообщает издание «Царьград», ссылаясь на Daily Mail, артист потерял сознание и упал на сцену во время выступления в парке Hamden Town Center в пятницу, 30 августа.

Инцидент произошел внезапно: рэпер активно общался с публикой, разогревая толпу своими привычными призывами: «Давайте пошумим!» Он с трудом поднялся на сцену и, вставая за диджейский пульт, вновь обратился к зрителям: «Я сказал, Хэмден, пошуми! Если вы пришли на вечеринку… Пошумите». На этом моменте рэпер внезапно замолчал, сделал паузу и упал, выронив микрофон.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство среди зрителей. Коллеги-рэперы попытались отвлечь внимание публики, пока медики оказывали первую помощь Фримену. Один из рэперов попытался успокоить собравшихся, заявив: «Мы хорошо проводим время», однако атмосфера в зале стала заметно напряженной.

Исаака Фримена оперативно доставили в больницу, но, к сожалению, в субботу стало известно о его кончине. Ему было 53 года. За свою карьеру Fatman Scoop работал с многими известными артистами, включая Дэвида Гетта. Трагическая потеря рэпера стала шоком для его поклонников и коллег по музыкальной индустрии.