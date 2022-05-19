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Четверг, 19 мая, 2022

Аллерголог рассказала, когда нужно сдавать анализы на аллергены

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7info
7info

Аллерголог рассказала, когда нужно сдавать анализы на аллергены

Сдавать анализы на аллергены просто так, на сякий случай не стоит, заявила «Газете.Ru» заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

Врач уверена, что сдавать такие анализы нужно тогда, когда у человека есть конкретные симптомы, указывающие на аллергию. В некоторых случаях результат анализа положительный, но аллергии нет.

— Но если вас ничего не мучает, у вас симптомов нет, то зачем делать анализ? — задаёт вопрос Нуртазина.

По её словам, врачи не лечат по анализам, лечение назначают только при наличии у пациента симптомов аллергии.

Обращаться необходимо к аллергологу, именно он назначит нужные исследования.

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