Аллерголог рассказала, когда нужно сдавать анализы на аллергены

Сдавать анализы на аллергены просто так, на сякий случай не стоит, заявила «Газете.Ru» заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

Врач уверена, что сдавать такие анализы нужно тогда, когда у человека есть конкретные симптомы, указывающие на аллергию. В некоторых случаях результат анализа положительный, но аллергии нет.

— Но если вас ничего не мучает, у вас симптомов нет, то зачем делать анализ? — задаёт вопрос Нуртазина.

По её словам, врачи не лечат по анализам, лечение назначают только при наличии у пациента симптомов аллергии.

Обращаться необходимо к аллергологу, именно он назначит нужные исследования.