Алкогольное опьянение как частая причина несчастных случаев

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Владимировна Серёгина рассказала об алкоголе как о частой причине несчастных случаев.

Если рассматривать частые причины несчастных случаев, то алкогольное опьянение можно смело поставить на первое место. Алкоголь, прежде всего, действует на организм угнетающе, а именно, нарушает чувство равновесия и координацию движений, замедляет скорость реакции, повышает сонливость, ухудшает зрение и слух, нарушает способность здраво рассуждать и адекватно оценивать ситуацию вокруг.

Нетрезвые люди получают травмы и увечья гораздо чаще трезвых. И, к тому же, у них гораздо меньше шансов вылечить свои повреждения без осложнений. По мнению врачей, травмы, полученные человеком в пьяном виде, более серьезны, чем те, что он мог получить в этих же условиях, оставаясь трезвым. К тому же нетрезвые люди гораздо позже попадают в руки врачей, так как алкоголь мешает объективно оценивать собственное физическое состояние и притупляет болевые ощущения и, даже после попадания в больницу, алкогольное опьянение осложняет врачам вовремя диагностировать серьезные состояния, такие как черепно-мозговая травма, так как тошнота, спутанность сознания или его потеря — симптомы и в том и в ином случае.

Важно понимать, что у врачей «связаны» руки: пока человек не выйдет из стояния алкогольного опьянения, они не могут пьяному дать обезболивающие препараты или наркоз для проведения срочных операций во избежание их реакции с алкоголем. По этой причине полноценное лечение откладывается до момента протрезвления.

Кроме того, спиртное серьезно влияет на иммунную систему и органы кровообращения – и снова мешает врачам делать свое дело.

Вернемся к тому, что пьяный человек попадает в мелкие и крупные неприятности постоянно, т.к. алкоголь снижает инстинкт самосохранения и. повторюсь, спиртное действует на организм угнетающе. К большому сожалению, встречаются люди, которые после принятия спиртного, садятся за руль, тем самым подвергая опасности себя и прохожих.

В настоящее время одна из основных причин травм и смертей на дорогах является вождение не в трезвом виде. Хочу заметить, что нахождение дома не страхует от несчастных случаев, если Вы выпили. Если смотреть статистику, то можно проследить тесную связь между алкоголем и гибелью людей на пожарах. Считается, что примерно один из трех пожаров лежит на совести пьяного человека.

Очень часты случаи утонувших в ванне с летальным исходом. А про выпивших на водоеме это — отдельная история, ведь, как известно, пьяному человеку «море по колено».

Подведем итог: трудно найти такую причину серьезных травм и гибели человека, в которой усугубляющим фактором не поработал бы алкоголь. И чтобы не увеличить свои шансы на визит к реанимационной бригаде и не создать врачам в дополнение к имеющимся травмам еще пару-тройку медицинских проблем, лучше отказаться от употребления спиртного совсем. Даже собственная ванна для пьяного человека грозит утоплением!