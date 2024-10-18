Алёна Блин устроит погром в лагере и побреется налысо в новом выпуске реалити «Звёзды в джунглях»

В воскресенье 20 октября в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск реалити «Звёзды в джунглях» (16+). Главным испытанием для участников проекта остается голод. Отсутствие еды буквально сводит с ума. Так, Алёна Блин начнёт громить лагерь.

В лагере появится новая участница, экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева. Участники встретят новенькую перфомансом, который напугает девушку и заставит задуматься, правильно ли она сделала, что согласилась принять участие в шоу.

Перед голосованием в лагере активизируются «картели». Две воюющие между собой коалиции — Натана и Алёны Блин — заключат договор, но из-за решения одного из участников договор будет расторгнут. Результаты голосования приведут к очередному конфликту.

Нервы участников на пределе, постоянный голод пробуждает в них буквально животные инстинкты. Так, узнав о закрытии магазина с продуктами, Алёна Блин придет в ярость.

«Я сейчас все пальмы у вас здесь вырву и всё разгромлю! Вот это вот всё сейчас улетит в реку! У вас здесь будет как будто нападение Колумбийских наркобаронов! И попугаю голову оторву! Фильм «Кинг Конг» смотрели? Вот это я!», — будет кричать участница, ломая всё на своем пути.

В финале серии она шокирует участников, побрившись налысо.