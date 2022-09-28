«АльфаСтрахование» стала генеральным страховым партнером форума Digital Aviation & Travel. Мероприятие проходит 27 сентября в Москве.

Digital Aviation & Travel Forum, ежегодно организуемый компанией ATO.Events, традиционно соберет профессионалов, экспертов, специалистов в сфере воздушного транспорта и трэвел-сообщества. Его участники – представители и топ-менеджеры ведущих авиакомпаний и аэропортов, компании трэвел-индустрии, поставщики передовых продуктов, услуг и IT-решений, лидеры мнений в области страхования и лизинга, крупнейшие банки, производители авиатехники и представители органов государственной власти.

На форуме выступит представитель «АльфаСтрахование» – Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров.

Планируется обсудить текущие показатели и перспективы развития рынка авиаперевозок, цифровые решения в отрасли, ориентиры для трэвел-сообщества.