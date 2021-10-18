Алексей Меринов. Ещё 159 раз про любовь

Этой осенью в жизни рязанского литературного и культурного сообщества произошло заметное событие. Вышла в свет вторая книга нашего земляка Алексея Владимировича Меринова. Доктор медицинских наук, председатель комиссии Общественной палаты Рязанской области по вопросам здравоохранения, демографии и формированию здорового образа жизни, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова решил рассказать … о любви. Почему практикующий психотерапевт решил обратиться к столь возвышенной, но совсем не научной теме? Значит ли это, что любовь – диагноз? Есть ли способы «излечиться», а может, лучше и вовсе избежать этого «заболевания»? Эти вопросы мы решили задать автору книги «Любовь, похожая на стон».

– Расскажите, почему вы решили написать книгу? Сегодня ведь для денег и славы заводят YouTobe-каналы и раскручивают аккаунты в соцсетях. Что вас подтолкнуло к творчеству?

– Я всегда любил писать и сейчас постоянно пишу – всевозможные записки, заметки на салфетках, посты в социальных сетях. Мне это нравится. YouTobe-канал у меня тоже есть, он называется «Просто о сложном», но это не совсем то. Его я создавал как информационный, и сегодня по нему готовятся студенты со всей России. А у книги – другая аудитория. Писательство для меня не путь к деньгам и славе. Я психотерапевт, и мне хочется мотивировать как можно большее количество людей, хочется, чтобы русский человек не стеснялся обращаться к психотерапевту и получать информацию. Свои рекомендации я начал выкладывать в инстаграм. И это возымело эффект групповой психотерапии, когда говоришь одному, а действует на всех. В одних и тех же историях каждый находит что-то своё и что-то для себя.

В какой-то момент заметок накопилось так много, что пришла мысль собрать их все в книгу. Первая моя работа «Если в доме алкоголик» была посвящена алкоголизму и созависимым отношениям. Она носила терапевтический характер, но не всем подошла, не все её приняли. Кому-то не понравилось, что там нет конкретных рецептов. Но я и не ставил себе такой цели. Я писал её так, как лечу людей, в расчёте на то, что человек прочитает книгу, у него произойдёт тот самый щелчок, и он поймёт, куда нужно идти и что менять. И я знаю, что многим помог именно такой метод. Но были и те, кто сказал, что ничего нового для себя не нашел.

И книга «Любовь, похожая на стон» в некотором смысле стала продолжением предыдущей. В ней я тоже не пытался открыть Америку.

– Любовь принято считать волшебством, таинством. Можно и нужно ли её разделять на составляющие, причины и следствия?

– Если говорить про любовь, то каждый по-своему определяет это чувство. Вспомните жвачку «Love is» с её бесконечным множество определений любви и доказательств этого чувства. А ведь любовь — это химия, то, что нельзя объяснить и не стоит пытаться разложить на пункты. Завораживающее волшебство и должно оставаться волшебством. А вот те истории, которые я описываю в своей книге, таковыми не являются.

И пишу, и читаю лекции я по принципу «разберусь сам – расскажу другим». Почему одни живут всю жизнь, а другие разводятся, едва вернувшись из свадебного путешествия? Почему у этой пары все предпосылки для долгого крепкого брака, но им вместе плохо? А у тех, кажется, ничего общего и вообще непонятно, на чём так долго держится их союз? Почему одни всё терпят, другие не идут на компромисс, третьи ищут понимания на стороне, четвёртые боятся, пятые жалуются? Что лежит в основе всех этих ситуаций? Мне хотелось разобраться в этих процессах и, возможно, предостеречь кого-то или сподвигнуть что-то в себе изменить.

– Как родилось название?

– Название сложилось из тех стереотипов о любви, которые существуют в нашей культуре: «бьет — значит любит», «любят не за что-то, а вопреки», «любовь и боль», «от любви до ненависти», «стерпится-слюбится». Я никогда не понимал, почему же нужно обязательно что-то превозмогать, страдать, терпеть, если речь идёт о таком прекрасном чувстве? Я пересмотрел сотни вариантов определения любви. И ни в одном не нашёл слов «боль», «страдание». Любовь – это, как сейчас модно говорить, «ресурсная штука», дающая колоссальные силы и потрясающие эмоции. Это не диагноз.

– Сколько времени работали над книгой?

– Классификация любовных историй или сценариев писалась около 10 лет. В своей практике я находил всё новые и новые примеры «самых лучших отношений», которые люди называли любовью. И я начал набрасывать варианты таких нездоровых отношений. Книгу я начал писать прошло осенью. То есть от начала написания до публикации прошло около года.

– То есть это всё это реальные истории?

– Да. Книга сейчас продается по всей стране. Люди пишут, звонят, спрашивают: «А ведь это ты про нас написал?» И да, и нет. Все эти истории не уникальны, они универсальны, до 90% – это собирательные образы.

Мы привыкли думать, что если есть какие-то проблемы, что-то больное, то это – к психиатру. Но истории, которые я привожу в книге – не клинические. Я искренне надеюсь, что они несут в себе терапевтический эффект. До публикации я давал читать отдельные главы своим знакомым и заметил такой факт: если у человека в жизни всё хорошо, он воспринимал эту книгу как сборник лёгких новелл, где-то интригующих, где-то юмористических. Если же есть какие-то проблемы, которые отзываются, человек пропадал, потом объявлялся через несколько месяцев и благодарил, рассказывал, что посетил психотерапевта, многое переосмыслил, решил свои проблемы, кто-то развелся, кто-то наладил существующие отношения.

– Какой отзыв запомнился вам больше всего?

– Самую короткую и ёмкую рецензию я получил от одного мужчины: «Мне бы эту книгу 20 лет назад. Вся жизнь пошла бы по-другому». К сожалению, семейную жизнь, любовь, отношения мы считаем настолько очевидными, что не считаем нужным об этом говорить и тем более учиться и учить. «А что говорить? Все живут как-то». Возможно, эти истории покажутся кому-то банальными, но я считаю, что лучше знать, чем догадываться.

– На обложке книги написано: «159 несчастных историй и одна счастливая» – не маловато? Прочитаешь и подумаешь: «А стоит ли пытаться, если шансы на успех так малы?»

– На самом деле, там не одна счастливая история. Ведь счастье у каждого своё. И потом, эта хорошая история очень универсальна и встречается гораздо чаще, чем 159 нездоровых.

– И какая же она — счастливая любовь, по-вашему?

– Об этом я рассказываю в последней главе. В ней – счастливая история, которую окружающие не хотят замечать и в которую не хотят верить. На пляж, где множество стройных ухоженных женщин приходит полная дама с крокодилом, мужем и пятью детьми. И все эти прекрасные, но несчастные женщины начинают гадать, почему эта семья вместе, почему они счастливы. Ведь ничего в ней особенного нет. А он за ней бегает, на руках носит. И все смотрят на них и убеждают и себя, и друг друга, что этого нет и быть не может. Это брак по расчёту, по залёту, по чему угодно, но не по любви. Людям проще придумать какие-то невероятные объяснения, чем поверить в то, что это любовь. Лучше найти подвох, чем поработать над собой и понять, почему у вас не так.

– А вы даёте рецепт, как найти вот такую волшебную счастливую любовь?

– В первую очередь человек должен любить самого себя. Тот, кто хорошо относится к себе, сможет хорошо относиться к другим. У него уже есть такой опыт. Нужно быть открытым, не бояться говорить о своих чувствах с близкими. Ведь часто бывает, что вторая половина просто не догадывается о том, что любимый человек страдает. И порой бывает достаточно просто поговорить.

Ещё один совет – быть самими собой и не стараться манипулировать другими.

Что ещё? Любовь или есть, или нет. И если есть, важно её не разрушить, а найти силы и сохранить на долгие годы.