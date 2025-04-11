Алексей Горшенёв станет гостем программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» 12 апреля

В субботу, 12 апреля, эфир программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) посвятят одному из знаковых представителей отечественной рок-сцены — музыканту Алексею Горшенёву. Вместе со своим проектом «Горшенёв» артист исполнит как новые композиции, так и уже полюбившиеся поклонникам хиты.

Алексей Горшенёв — автор песен, композитор и вокалист, который оставил заметный след в истории российской рок-музыки. В 2025 году музыканту исполняется 50 лет. Его нынешний коллектив был создан в 2018 году как музыкальное продолжение памяти Михаила Горшенёва — старшего брата Алексея и фронтмена культовой группы «Король и Шут».

Группа «Горшенёв» заявила о себе сразу с первого релиза. Дебютная композиция «Имена» заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах. Сегодня в активе коллектива два полноформатных альбома, мини-альбом, несколько синглов и видеоклипов.

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В составе проекта выступают ударник Михаил Фомин, гитаристы Евгений Лебедев и Сергей Григорьев, а также перкуссионист Алексей Богданов.

В этот вечер на «Квартирнике» прозвучит обновлённая концертная программа. Музыканты исполнят композиции, вобравшие в себя лучшие черты узнаваемого звучания группы. Прозвучат песни «Не беда», «Звезда», «Царь зверей», «Рождённый быть звездой» и другие треки, отражающие разные этапы творческого пути артиста — от «Кукрыниксов» до «Горшенёва».

Помимо живого исполнения, зрителей ждёт откровенный разговор. Алексей Горшенёв расскажет о своём музыкальном пути, поделится личными историями, размышлениями о сцене, вдохновении и братской связи, которая до сих пор ощущается в каждом выступлении.