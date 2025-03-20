Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили вопросы работы новой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года.

– Сегодня вопросы поддержки наших героев и их близких – приоритет. Поэтому Президент своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия и всех комиссий Госсовета, и всех органов власти, и Фонда «Защитники Отечества», и других общественных организаций, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Он отметил, что для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений.

– Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно, – добавил Дюмин.

Как сообщил Игорь Бабушкин, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Так, будут созданы рабочие группы по трем направлениям:

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социализация и жизнеустройство (в том числе, вопросы реабилитации и трудовой занятости);

совершенствование медицинской и психологической помощи;

обеспечение межведомственного законодательства в данной сфере.

Игорь Бабушкин особо отметил необходимость ещё более тесного сотрудничества региональных органов власти и Фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы.

Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.