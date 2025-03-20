Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили вопросы работы новой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии, формирование ее состава и план работы до конца года.
Он отметил, что для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений.
Как сообщил Игорь Бабушкин, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Так, будут созданы рабочие группы по трем направлениям:
- социализация и жизнеустройство (в том числе, вопросы реабилитации и трудовой занятости);
- совершенствование медицинской и психологической помощи;
- обеспечение межведомственного законодательства в данной сфере.
Игорь Бабушкин особо отметил необходимость ещё более тесного сотрудничества региональных органов власти и Фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы.
Первое, установочное заседание комиссии пройдет уже на следующей неделе.