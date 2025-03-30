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Новости России

Александры и Елены Ивановы: кто чаще других обращается за кредитами в банки

Алексей Самохин

Кто чаще всего обращается в банки за кредитами? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитический центр Bankiros.ru собрал и изучил собственную статистику. Исследование позволило выявить имена россиян, которые чаще других подают заявки на получение кредитных средств.

Кредитная статистика: какие имена лидируют?

Аналитики портала изучили данные по заявкам на кредиты, поступившим в банки за 2024 год, и определили, какие имена и фамилии встречаются среди заемщиков наиболее часто.

Самые активные заемщики — Александры и Елены. Именно от обладателей этих имен банки получают больше всего заявок.
На втором месте находятся Сергеи и Натальи.
Третью строчку занимают Алексеи и Ольги.
Также в список вошли Андреи и Татьяны.

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Топ-5 самых популярных имен среди заемщиков

Мужские именаЖенские имена
АлександрЕлена
СергейНаталья
АлексейОльга
АндрейТатьяна
ДмитрийЕкатерина

Реже всего заявки на кредиты подают Дмитрии и Екатерины, которые замыкают этот список.

Александры и Елены Ивановы: кто чаще других обращается за кредитами в банки Исследование позволило выявить имена россиян, которые чаще других подают заявки на получение кредитных средств.
Изображение от snowing на Freepik

Какие фамилии встречаются чаще всего?

Аналитики также выяснили, какие фамилии наиболее распространены среди заемщиков.

Лидером среди фамилий остается Иванов – как среди мужчин, так и среди женщин.
Второе место занимают Кузнецовы.
Третью строчку делят Смирновы и Поповы.
Далее идут мужчины с фамилией Петров и женщины с фамилией Смирнова.

Топ-5 самых популярных фамилий среди заемщиков

Мужские фамилииЖенские фамилии
ИвановИванова
КузнецовКузнецова
СмирновПопова
ПетровСмирнова
ПоповВасильева

Самыми редкими заемщиками оказались мужчины с фамилией Попов и женщины с фамилией Васильева – они замыкают этот рейтинг.

Александры и Елены Ивановы: кто чаще других обращается за кредитами в банки Исследование позволило выявить имена россиян, которые чаще других подают заявки на получение кредитных средств.
Изображение от drobotdean на Freepik

Как изменился рейтинг за год?

В начале 2023 года Bankiros.ru уже проводил аналогичное исследование. Итоги сравнения показали, что общие тенденции остались прежними:

Александры и Елены Ивановы по-прежнему являются самыми частыми заемщиками. Это неудивительно, ведь эти имена – одни из самых распространенных среди платежеспособного населения России.

В топе фамилий изменений не произошло – в нем остаются те же фамилии, что и год назад. Это объясняется их популярностью: согласно исследованию НИУ ВШЭ, самые распространенные фамилии в России – Иванов, Кузнецов, Смирнов, Попов и Петров.

В списке женских имен произошла единственная замена: Анастасии уступили свое место Екатеринам, что может свидетельствовать о снижении интереса к кредитам среди обладательниц этого имени.

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