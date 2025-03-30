Александры и Елены Ивановы: кто чаще других обращается за кредитами в банки

Кто чаще всего обращается в банки за кредитами? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитический центр Bankiros.ru собрал и изучил собственную статистику. Исследование позволило выявить имена россиян, которые чаще других подают заявки на получение кредитных средств.

Кредитная статистика: какие имена лидируют?

Аналитики портала изучили данные по заявкам на кредиты, поступившим в банки за 2024 год, и определили, какие имена и фамилии встречаются среди заемщиков наиболее часто.

Самые активные заемщики — Александры и Елены. Именно от обладателей этих имен банки получают больше всего заявок.

На втором месте находятся Сергеи и Натальи.

Третью строчку занимают Алексеи и Ольги.

Также в список вошли Андреи и Татьяны.

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Топ-5 самых популярных имен среди заемщиков

Мужские имена Женские имена Александр Елена Сергей Наталья Алексей Ольга Андрей Татьяна Дмитрий Екатерина

Реже всего заявки на кредиты подают Дмитрии и Екатерины, которые замыкают этот список.

Изображение от snowing на Freepik

Какие фамилии встречаются чаще всего?

Аналитики также выяснили, какие фамилии наиболее распространены среди заемщиков.

Лидером среди фамилий остается Иванов – как среди мужчин, так и среди женщин.

Второе место занимают Кузнецовы.

Третью строчку делят Смирновы и Поповы.

Далее идут мужчины с фамилией Петров и женщины с фамилией Смирнова.

Топ-5 самых популярных фамилий среди заемщиков

Мужские фамилии Женские фамилии Иванов Иванова Кузнецов Кузнецова Смирнов Попова Петров Смирнова Попов Васильева

Самыми редкими заемщиками оказались мужчины с фамилией Попов и женщины с фамилией Васильева – они замыкают этот рейтинг.

Как изменился рейтинг за год?

В начале 2023 года Bankiros.ru уже проводил аналогичное исследование. Итоги сравнения показали, что общие тенденции остались прежними:

Александры и Елены Ивановы по-прежнему являются самыми частыми заемщиками. Это неудивительно, ведь эти имена – одни из самых распространенных среди платежеспособного населения России.

В топе фамилий изменений не произошло – в нем остаются те же фамилии, что и год назад. Это объясняется их популярностью: согласно исследованию НИУ ВШЭ, самые распространенные фамилии в России – Иванов, Кузнецов, Смирнов, Попов и Петров.

В списке женских имен произошла единственная замена: Анастасии уступили свое место Екатеринам, что может свидетельствовать о снижении интереса к кредитам среди обладательниц этого имени.