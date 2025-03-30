Александры и Елены Ивановы: кто чаще других обращается за кредитами в банки

Кто чаще всего обращается в банки за кредитами? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитический центр Bankiros.ru собрал и изучил собственную статистику. Исследование позволило выявить имена россиян, которые чаще других подают заявки на получение кредитных средств.
Кредитная статистика: какие имена лидируют?
Аналитики портала изучили данные по заявкам на кредиты, поступившим в банки за 2024 год, и определили, какие имена и фамилии встречаются среди заемщиков наиболее часто.
Самые активные заемщики — Александры и Елены. Именно от обладателей этих имен банки получают больше всего заявок.
На втором месте находятся Сергеи и Натальи.
Третью строчку занимают Алексеи и Ольги.
Также в список вошли Андреи и Татьяны.
Топ-5 самых популярных имен среди заемщиков
|Мужские имена
|Женские имена
|Александр
|Елена
|Сергей
|Наталья
|Алексей
|Ольга
|Андрей
|Татьяна
|Дмитрий
|Екатерина
Реже всего заявки на кредиты подают Дмитрии и Екатерины, которые замыкают этот список.
Какие фамилии встречаются чаще всего?
Аналитики также выяснили, какие фамилии наиболее распространены среди заемщиков.
Лидером среди фамилий остается Иванов – как среди мужчин, так и среди женщин.
Второе место занимают Кузнецовы.
Третью строчку делят Смирновы и Поповы.
Далее идут мужчины с фамилией Петров и женщины с фамилией Смирнова.
Топ-5 самых популярных фамилий среди заемщиков
|Мужские фамилии
|Женские фамилии
|Иванов
|Иванова
|Кузнецов
|Кузнецова
|Смирнов
|Попова
|Петров
|Смирнова
|Попов
|Васильева
Самыми редкими заемщиками оказались мужчины с фамилией Попов и женщины с фамилией Васильева – они замыкают этот рейтинг.
Как изменился рейтинг за год?
В начале 2023 года Bankiros.ru уже проводил аналогичное исследование. Итоги сравнения показали, что общие тенденции остались прежними:
Александры и Елены Ивановы по-прежнему являются самыми частыми заемщиками. Это неудивительно, ведь эти имена – одни из самых распространенных среди платежеспособного населения России.
В топе фамилий изменений не произошло – в нем остаются те же фамилии, что и год назад. Это объясняется их популярностью: согласно исследованию НИУ ВШЭ, самые распространенные фамилии в России – Иванов, Кузнецов, Смирнов, Попов и Петров.
В списке женских имен произошла единственная замена: Анастасии уступили свое место Екатеринам, что может свидетельствовать о снижении интереса к кредитам среди обладательниц этого имени.