Александре Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении

Журналистка Александра Баязитова, осуждённая за вымогательство, не смогла добиться условно-досрочного освобождения (УДО), несмотря на тяжёлое состояние здоровья. Уроженка Рязани продолжит отбывать наказание в колонии общего режима, пишет Life.ru.

Баязитова была заключена в СИЗО в августе 2022 года, несмотря на диагнозы: сахарный диабет, гипертония и глаукома. Суд не учёл её болезнь и тот факт, что журналистка ухаживала за матерью, находящейся у неё на иждивении.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы. Их признали виновными в вымогательстве денег в обмен на удаление негативных публикаций в Telegram.

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Посты были связаны с судимостью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался удалить эти сведения через суд.

Баязитова не признала вину.

Сам Ушаков впоследствии обратился в суд с просьбой заменить реальный срок на условный, но это ходатайство отклонили.

В октябре 2024 года Баязитова подала прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.