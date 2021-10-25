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Понедельник, 25 октября, 2021
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Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США

7info

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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США.

После победы в короткой программе днём ранее уроженка Рязани добавила первое место и в произвольной программе. По сумме двух выступлений Трусова набрала 232,37 баллов.

На втором месте ещё одна представительница России — Дарья Усачёва. Эта спортсменка, как и рязанка, тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Ксения синицына, входившая в тройку после короткой программы, сделала в произвольной несколько ошибок и заняла лишь пятое место.

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