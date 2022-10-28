Александра Логунова привезли в его квартиру в Рязани

Мужа погибшей рязанки Елены Логуновой Александра в пятницу, 28 октября, привозили в квартиру на улице Черновицкой Рязани. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает «Вид с боку».

По данным СМИ, Логунова завели в подъезд в наручниках. На улице мужчину ждали родственники — мать, дедушка, бабушка.

Около часа Александр находился в квартире, затем полицейские посадили его в автозак с московскими номерами и увезли. Вероятно, этот же автозак позднее заметили у Полетаевского рынка.

Напомним, Александр Логунов находится в СИЗО по делу о распространении порнографии. Труп Елены Логуновой, пропавшей год назад, обнаружили в Спасском районе.

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