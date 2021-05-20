Александр Васильев дал оценку костюму Манижи на Евровидении

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Популярная, благодаря участию в «Евровидении», певица Манижа является ньюсмейкером этой недели.

Не остался в стороне от обсуждения певицы и историк моды Александр Васильев. Его высказывания касаются сценического образа артистки.

— Сам тип выступления был созвучен панк-року. Он мне показался очень напористым. На мой взгляд, это не тот образ, который Россия должна проецировать в мир. Манижа пела в агрессивной манере, была одета ярко и агрессивно,- заявил ведущий «Модного приговора».

Наряд участницы от России состоял из необъятного платья в стиле лоскутного одеяла. По замыслу авторов костюма лоскуты были собраны с разных регионов страны. Голову Манижи венчал огромный кокошник. В процессе номера артистка сбросила объёмный наряд и осталась в красном облегающем комбинезоне, — сообщает радио КП.

Александр Васильев вынес следующий модный приговор.

— Много людей на сцене, все поют по-русски, много топают, все красное и что-то грандиозное на голове. Ведь это же то, как мы видим Россию. Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Если это то, что мы хотим показать, тогда это 100 из 100, — заявил ведущий