Александр Логунов не обжаловал арест по делу о порнографии

Супруг исчезнувшей рязанки Елены Логуновой не обжаловал свой арест по делу о распространении порнографии. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Басманный райсуд столицы.

Постановление о заключении под стражу Александра Логунова вступило в силу 6 сентября. Это следует из картотеки суда. Адвокат Иван Беззубцев не стал давать комментарии журналисту МК.

Как отмечается, срок обжалования исчисляется с даты отправки судебного акта сторонам дела. Таким образом, защита ещё может подать жалобу на постановление о мере пресечения.

Басманный суд столицы отправил под арест мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой, обвинив его в распространении порнографии. В сизо мужчине предстоит находиться до 15 октября.