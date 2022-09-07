Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Александр Логунов не обжаловал арест по делу о порнографии

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Супруг исчезнувшей рязанки Елены Логуновой не обжаловал свой арест по делу о распространении порнографии. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Басманный райсуд столицы.

Постановление о заключении под стражу Александра Логунова вступило в силу 6 сентября. Это следует из картотеки суда. Адвокат Иван Беззубцев не стал давать комментарии журналисту МК.

Как отмечается, срок обжалования исчисляется с даты отправки судебного акта сторонам дела. Таким образом, защита ещё может подать жалобу на постановление о мере пресечения.

Басманный суд столицы отправил под арест мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой, обвинив его в распространении порнографии. В сизо мужчине предстоит находиться до 15 октября.

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