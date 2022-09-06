Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Александр Козлов: виновником большинства лесных пожаров в Рязанской области стал человек

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Изображение от wirestock на Freepik

Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что около 60% лесных пожаров в Рязанской области произошли по вине человека.

Министр рассказал ТАСС, что сейчас собран 31 материал с признаками уголовного правонарушения, обстоятельства выясняет надзорный отдел МЧС России.

Как отметил Александр Козлов, к административной ответственности привлекли 21 гражданина и 11 должностных лиц.

Ранее глава Министерства природных ресурсов России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе осложнилась из-за погодных условий и поджогов. О поджогах в рязанских лесах говорил и руководитель МЧС России Александр Куренков.

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