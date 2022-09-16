Александр Гречищев лично проверил качество питания в Бояркинской школе

Глава Коломны Александр Гречищев вместе с родителями учеников лично проверил качество питания в Бояркинской школе. Об этом сообщил сайт городской администрации.

В день визита Гречищева на обед у школьников были гороховый суп, рубленая куриная котлета с макаронами и компот. Чиновник заявил, что все блюда вкусные и сытные, школьники довольны едой, просят добавки.

Остались довольны и родители. Ольга Мазина сама училась в школе, теперь туда ходят её сын 8-классник Матвей и дочь первоклассница Виктория.

— Повара, которые работают в столовой, еще при мне готовили еду. Помню, как все было вкусно в детстве, но и сейчас ничего не изменилось. Приготовлено с душой, поэтому за качество питания — я спокойна, — сообщила Ольга Викторовна.

Качество питания в коломенских и озёрских школах проверяют регулярно в непрерывном режиме.