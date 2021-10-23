Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма

Актёр Алек Болдуин впервые высказался о происшествии на съёмках фильма «Раст», во время которых он застрелил оператора и ранил режиссёра. Об этом сообщают РИА Новости.

Американский артист заявил, что тяжело переживает случившееся и готов полностью сотрудничать с правоохранителями.

«Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались», — сказал он.

Болдуин пояснил, что уже связался с родственниками погибшей и предложил им свою поддержку.

Напомним, трагедия произошла на съёмочной площадке в Нью-Мексико, США. Актёр выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, и смертельно ранил оператора. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.