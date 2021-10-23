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Суббота, 23 октября, 2021
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Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма

Александр Ильин
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

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Актёр Алек Болдуин впервые высказался о происшествии на съёмках фильма «Раст», во время которых он застрелил оператора и ранил режиссёра. Об этом сообщают РИА Новости. 

Американский артист заявил, что тяжело переживает случившееся и готов полностью сотрудничать с правоохранителями. 

«Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались», — сказал он.

Болдуин пояснил, что уже связался с родственниками погибшей и предложил им свою поддержку. 

Напомним, трагедия произошла на съёмочной площадке в Нью-Мексико, США. Актёр выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, и смертельно ранил оператора. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу. 

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