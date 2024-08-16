Пятница, 16 августа, 2024

Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Автор: powder

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Командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов обвинил в телеграм-канале часть военкоров в работе на ВСУ.

В частности, он обратился к каналу «Операция Z». По словам военного, накануне там опубликовали кадры, как «по Судже ездят «натовские журналисты и делают съемки», а также вопрос «интересно, что скажет Алаудинов?».

«Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю», — эмоционально высказался Алаудинов.

Генерал-майор российской армии подчеркнул, что делает все, чтобы подобные люди не могли посеять панику в наших рядах.

Алаудинов добавил, что противник присутствует в Судже, также там есть и Вооруженные Силы России. Также он призвал не подписываться на сомнительные каналы.

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