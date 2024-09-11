Среда, 11 сентября, 2024

Алаудинов назвал причину отвода иностранных наемников из Курской области

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от senivpetro на Freepik

Украинцы отводят из Курской области иностранных наёмников, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Причиной такого решения руководства ВСУ стали серьёзные потери в рядах иностранных боевиков.

По словам Алаудинова, в первые дни вторжения врага в Курскую область российские бойцы фиксировали присутствие иностранцев, сейчас этого нет.

Ещё одно важное заявление генерал-майора: противник начал применять свою главную стратегию в войне против России — межнациональную и межконфессиональную рознь внутри страны. К гибридной войне против государственных устоев России ВСУ приступили, так как не могут добиться успеха на поле боя.

Алаудинов выразил уверенность — Россия обязательно победит.

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