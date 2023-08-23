«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»

21 августа в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры открылась персональная выставка художницы Софьи Романовой «Рязань. Прогулки по городу». Выставка проходит в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».
Всю Рязань теперь можно буквально увидеть буквально в одном месте. Знакомые и родные для многих улицы представлены в экспозиции, которая включает в себя пленэрные и студийные работы, выполненные в одной из сложнейших и, пожалуй, самых нежных техник – акварельной. Шумные перекрёстки со спешащими по своим делам людьми, спокойные парки и гуляющие среди зелёной листвы пары, деревянные домики и детально проработанные наличники, которые буквально утопают в солнечном свете. Картины получились настолько живыми, что можно услышать шум воды фонтана на Театральной площади, почувствовать запах осенней прохлады Нижнего городского парка, ощутить хруст снега под ногами на одной из центральных улиц города, заметить яркие огни Подбелки, пробираясь сквозь шумные компании, спокойно устроившиеся на верандах кафе и лавочках оживлённой улицы.
Интересно, что серия картин у художницы вышла случайно. Всё началось с вызова самой себе. Девушка поставила цель написать 100 городских пейзажей, чтобы отточить мастерство именно в этом направлении. Ведь, по большей части, акварелистка до этого отдавала предпочтение природным зарисовкам:
Однако чувство любви никогда не бывает случайным. Так, директор Центра развития культуры Юлия Долматович обратила внимание зрителей, как удачно картины вписываются в символику открывшегося 23 августа Форума:
Даже плохая погода за окном не останавливает гостей выставки от знакомства с ней. В зале можно увидеть людей различных возрастов, но все они с одинаковым восторгом рассматривают картины и рассказывают различные истории из жизни, связанные со знакомыми улицами, переулками, зданиями…
Успейте посетить выставку «Рязань. Прогулки по городу» до 12 сентября, а также оставить отзыв и поделиться впечатлениями в книге отзывов!
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