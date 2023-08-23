Среда, 23 августа, 2023
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«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»

7info7

21 августа в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры открылась персональная выставка художницы Софьи Романовой «Рязань. Прогулки по городу». Выставка проходит в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

Всю Рязань теперь можно буквально увидеть буквально в одном месте. Знакомые и родные для многих улицы представлены в экспозиции, которая включает в себя пленэрные и студийные работы, выполненные в одной из сложнейших и, пожалуй, самых нежных техник – акварельной. Шумные перекрёстки со спешащими по своим делам людьми, спокойные парки и гуляющие среди зелёной листвы пары, деревянные домики и детально проработанные наличники, которые буквально утопают в солнечном свете. Картины получились настолько живыми, что можно услышать шум воды фонтана на Театральной площади, почувствовать запах осенней прохлады Нижнего городского парка, ощутить хруст снега под ногами на одной из центральных улиц города, заметить яркие огни Подбелки, пробираясь сквозь шумные компании, спокойно устроившиеся на верандах кафе и лавочках оживлённой улицы.

— Какая моя Рязань? Она непременно романтичная. Вы и сами можете это увидеть: милые сцены свиданий, вечерние встречи, летние прогулки в Кремле, уютные кафе, бабушки на скамейках во дворах. И обязательно обилие проводов, ряды шумных автомобилей. Всё это — городская динамика. То, без чего моя жизнь не обходится. Рязань у нас многосторонняя. И я показала её со всех ракурсов. Так, как вижу своими глазами любимый город, — рассказала автор работ.

Интересно, что серия картин у художницы вышла случайно. Всё началось с вызова самой себе. Девушка поставила цель написать 100 городских пейзажей, чтобы отточить мастерство именно в этом направлении. Ведь, по большей части, акварелистка до этого отдавала предпочтение природным зарисовкам:

— В июне прошлого года я написала первую картину из серии – «Звуки вечернего города». А чуть позже, после десятка нарисованных улиц, я вдруг осознала, что это не просто отработка каких-то технических моментов. Я поняла, что это про наш город. Про мою любовь к нему, — заключила художница.

Однако чувство любви никогда не бывает случайным. Так, директор Центра развития культуры Юлия Долматович обратила внимание зрителей, как удачно картины вписываются в символику открывшегося 23 августа Форума:

— Это действительно любовная прогулка по улицам Рязани, которая является столицей древних городов!

Даже плохая погода за окном не останавливает гостей выставки от знакомства с ней. В зале можно увидеть людей различных возрастов, но все они с одинаковым восторгом рассматривают картины и рассказывают различные истории из жизни, связанные со знакомыми улицами, переулками, зданиями…

— Это настоящая поэзия. Многие работы – стихи, написанные красками. Глядя на экспозицию, понимаешь, что мы живём не на пустом месте, что это все — наша творческая Родина, — поделился впечатлениями Нурислан Ибрагимов.

«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»
«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»
«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»
«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»

Успейте посетить выставку «Рязань. Прогулки по городу» до 12 сентября, а также оставить отзыв и поделиться впечатлениями в книге отзывов!

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