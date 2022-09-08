Актриса Мария Звонарёва поступила в труппу Рязанского театра драмы

В труппу Рязанского театра драмы поступила актриса театра и кино Мария Звонарёва. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Артистка известна своими работами в Рязани и знакома местному зрителю. С 1995 года она служила в Театре на Соборной, через несколько лет перешла в Театр драмы.

Мария Звонарёва дебютировала в кино в 2002 году. Тогда она сыграла главную роль в известном боевике «Трио» Александра Прокшина.

Среди театральных работ артистки значатся следующие:

«Слуга двух господ» — Беатриче;

«Красавец-мужчина» — Сусанна Лундышева;

«Золушка» — старшая сестра Анна;

«Женитьба» Н.В. Гоголя — Агафья Тихоновна;