28.1 C
Рязань
Вторник, 20 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Актриса Любовь Толкалина приехала в Рязанскую область набраться сил

7info7
Актриса Любовь Толкалина приехала в Рязанскую область набраться сил
- Advertisement -

Актриса Любовь Толкалина родилась в Рязанской области. В настоящее время в селе Савва тьма проживают ее родители.

Толкалина часто гостит у родственников, и считает, что это её место силы. Многочисленные фотографии ,сделанные в Савватьме, вызывают бурные обсуждения в сети, поскольку актриса часто снимается в стиле НЮ.

На этот раз она выложила фото в розовом платье.   В последнее время в своём аккаунте  Толкалина перечисляет мысли, которые каким-то образом хочет воплотить в жизнь. Она определила их число — 566. В списке к данной фотографии  номера с 67 по 99.   А в  посте к фотографии Толкалина также написала, что  набирается сил и готовится в Рязанской области к новому году, который начинается в сентябре. Известно, что сентябрь — это начало театрального сезона.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]