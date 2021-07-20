Актриса Любовь Толкалина приехала в Рязанскую область набраться сил

- Advertisement -

Актриса Любовь Толкалина родилась в Рязанской области. В настоящее время в селе Савва тьма проживают ее родители.

Толкалина часто гостит у родственников, и считает, что это её место силы. Многочисленные фотографии ,сделанные в Савватьме, вызывают бурные обсуждения в сети, поскольку актриса часто снимается в стиле НЮ.

На этот раз она выложила фото в розовом платье. В последнее время в своём аккаунте Толкалина перечисляет мысли, которые каким-то образом хочет воплотить в жизнь. Она определила их число — 566. В списке к данной фотографии номера с 67 по 99. А в посте к фотографии Толкалина также написала, что набирается сил и готовится в Рязанской области к новому году, который начинается в сентябре. Известно, что сентябрь — это начало театрального сезона.