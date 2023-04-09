Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП в Санкт-Петербурге

Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус в Петербурге, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По данным СМИ, ДТП случилось вечером в субботу на Загородном проезде Северной столицы. Шульман стояла на остановке, когда в неё въехал автобус. Актрису с тяжёлыми травмами доставили в больницу, там она скончалась.

По данным телеграм-канал Mash, актриса вышла на проезжую часть и оказалась под колёсами общественного транспорта, который прибывал к остановке у дома № 13 — «Разъезжая улица/Пять углов».

Медики диагностировали у неё открытый перелом таза, травмы груди и живота, переломом левого бедра. Сегодня около 06:45 утра скончалась.

Известно, что 10 апреля Шульман должно было исполнится 54 года. Актриса дублировала таких звёзд, Кирстен Данст, Джулия Робертс, Моника Белуччи.