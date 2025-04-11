Актёр Сергей Мигицко поблагодарил Касимов за установку скульптур героев «Ревизора»

Народный артист России Сергей Мигицко направил письмо в адрес администрации Касимовского муниципального округа с теплыми словами благодарности за установку памятника героям фильма «Инкогнито из Петербурга». Актер исполнил роль Хлестакова в этой культовой экранизации бессмертной комедии Николая Гоголя.

Письмо, адресованное главе муниципального округа Ивану Бахилову, поступило от лица Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, в труппе которого Сергей Мигицко служит на протяжении многих лет. Артист с волнением и теплом вспоминает время, проведенное в Касимове во время съемок картины.

«Это было время непростых, а подчас и очень тяжелых съемок: жизнь в скромной гостинице, на дебаркадере, и в редкие выходные дни — купание на красивых песчаных пляжах», — говорится в письме.

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Сергей Мигицко отметил, что хранит воспоминания о тех днях до сих пор, а появление скульптурных композиций с Хлестаковым и Городничим стало для него приятным сюрпризом. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в установке памятника, и подчеркнул, что роль Хлестакова занимает особое место в его актерской карьере.

Кроме того, он напомнил, что долгие годы исполнял роль Городничего в спектакле «Ревизор» на сцене Театра имени Ленсовета — ту самую, которую в фильме сыграл выдающийся артист Анатолий Папанов.

О получении письма рассказал в социальных сетях глава администрации Иван Бахилов. Он подчеркнул, что положительная реакция таких выдающихся деятелей культуры служит важным стимулом для развития округа и сохранения его уникального культурного наследия.

«Эти скульптуры стали не только украшением города и данью уважения гоголевской классике и актерам, но и напоминанием о богатой кинематографической истории нашего округа», — отметил он.