Актёр Михаил Тарабукин лишился прав за пьяную езду

В Санкт-Петербурге мировой судья участка № 18 привлекла к административной ответственности актёра Михаила Тарабукина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Артиста, снимавшегося в сериале «Кухня», 20 января 2023 года задержали в Мытищах за рулём автомобиля Mercedes-Benz, водитель имел признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования Тарабукин отказался.

Актёр лишён прав на 1,5 года, также ему выписан штраф в 30 тысяч рублей. На заседание суда Тарабукин не явился.