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Воскресенье, 7 мая, 2023

Актёр Александр Тютрюмов умер в возрасте 64 лет

Александр Тютрюмов, фото: kinopoisk.ru
Александр Тютрюмов, фото: kinopoisk.ru

В Санкт-Петербурге утром 7 мая умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Об этом, ссылаясь на дочь артиста, сообщает 78.ru.

Тютрюмов скончался в 08.45, почувствовав сильное недомогание. По словам дочери, он ничем не болел.

По данным Пятого канала, причиной смерти стал воспалительный процесс внутренних органов.

— У заслуженного артиста осталась жена, двое детей и двое внуков, — отмечает 5-tv.ru

На счету актёра работа более чем в 40 фильмах. Одна из самых известных — роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила».

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