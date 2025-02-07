Активную молодежь Рязанской области «Профразвитие» приглашает стать амбассадорами проекта

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает новый набор в амбассадорскую программу. В регионах России отберут 100 талантливых ребят, которые в 2025 году будут представлять проект на региональном и всероссийском уровне, организовывать карьерные мероприятия и вдохновлять молодежь на развитие в профессии. Заявки на участие в программе от жителей Рязанской области принимаются до 20 февраля по ссылке.

Проект «Профразвитие» предоставляет перспективной молодежи возможности для профессионального роста, помогает знакомиться с процессом трудоустройства, улучшать навыки и пробовать свои силы на рынке труда. Более 95 тысяч человек из всех регионов России уже присоединились к проекту, а в качестве партнеров выступили 175 российских компаний.

«Амбассадоры «Профразвития» – креативные и неравнодушные ребята, которые транслируют ценности и идеи проекта, делятся знаниями, вдохновляют молодежь

на реализацию и достижение карьерных высот. Первый набор программы амбассадоров стартовал в прошлом году в тестовом формате – студенты из 11 регионов России презентовали проект на крупнейших площадках и подарили возможность тысячам ровесников сделать уверенный шаг в будущее. В 2025 году мы планируем выбрать 100 официальных представителей проекта, охватив всю страну», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

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Амбассадоры проекта «Профразвитие» прошлого года участвовали во Всероссийских молодежных форумах «Территория смыслов», «Шерегеш», «ШУМ», «Машук», X Общероссийском образовательном форуме «Россия студенческая» и Конгрессе молодых ученых в Сочи. Им удалось привлечь к проекту более 10 тысяч студентов, а лучший амбассадор получил в награду путешествие на космодром Роскосмоса по итогам работы за сезон.

Целью амбассадорской программы проекта «Профразвитие» в 2025 году станет формирование активного молодежного сообщества, создающего возможности для других участников: официальные представители проекта будут делиться личным опытом и знаниями в рамках региональных и всероссийских событий, участвовать в разработке решений по развитию проекта, привлекать новых участников.

Амбассадоры пройдут обучение на протяжении года и смогут развиваться по четырем направлениям: выступать в качестве спикеров на различных мероприятиях и интеграциях проекта, пробовать себя в роли наставников, помогая в прохождении этапов новым участникам, стать активистамипрограммы, проводя досуговые карьерные мероприятия, или блогерами,создавая и распространяя полезный контент в социальных сетях.

Руководитель проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина рассказала, что за погружение в программу и отличную работу амбассадоры получат от проекта бонусы и вознаграждения, в числе которых продвижение личного бренда через социальные сети, возможность влиять на судьбу проекта, участвовать в карьерных мероприятиях по всей стране, а также поддержку молодежных инициатив. Лучшие амбассадоры 2025 года также будут поощрены дополнительными призами в конце года.

Подать заявку во второй набор амбассадорской программы могут не только участники, финалисты и победителипроекта «Профразвитие» 2023-2024 гг., но и молодые люди, принимающие активное участие в реализации государственной молодежной политики страны. Возраст амбассадоров проекта от 18 до 35 лет, проживание – на территории одного из регионов России. Набор в программу осуществляется на конкурсной основе.

Запуск амбассадорской программы пройдет в несколько этапов. Участникам предстоит выполнить ряд заданий, в числе которых написание эссе «Чем я могу быть полезен проекту «Профразвитие», собеседование по компетенциям и навыкам, а также презентация проекта и президентской платформы «Россия – страна возможностей» для ребят, ранее не принимавших участие в проекте.Заявки будут рассматриваться экспертами и командой проекта. Конкурсные испытания продлятся с 6 до 20 февраля, итоги набора будут объявлены 25 февраля.