Актеры из Дагестана на «Рязанских смотринах» показали спекатакль «Одиссей. Путь домой»

В воскресенье, 12 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» актеры из Дагестана показали спектакль «Одиссей. Путь домой». Зрители увидели самые известные подвиги царя Итаки.

Спектакль начинается с середины повествования «Одиссеи». Главный герой близок к завершению своего путешествия и, пока его несут к дому волны, он рассказывает о своих подвигах и тяжелых думах.

Циклоп, сладкоголосые сирены, богини и гнев Посейдона мешали царю Итаки вернуться к своей возлюбленной. Но раз за разом он преодолевал трудности и не терял надежду вернуться домой.

Строфы из произведения Гомера звучали многоголосо, что передавало торжественность и серьезность моментов славной жизни героя. Красочные куклы и красивое полотно моря погружали зрителей в мифические события.