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Актер Никита Кологривый присоединился к касту новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ

7info7
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31 декабря, в преддверии новогодней ночи, телеканал ТНТ покажет фильм «Иван Васильевич меняет все!» (12+) — масштабный аттракцион, в котором смешались разные эпохи, любимые россиянами киногерои и музыкальные номера от популярных артистов; а канвой истории стал сюжет фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Показ фильма запланирован на 20.30 3 декабря.

Сегодня стало известно о том, что среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов «Слово пацана» и «Черная весна» Никита Кологривый. 

Ранее директор телеканала ТНТ и сопродюсер фильма Тина Канделаки сообщила в своем телеграм-канале, что в настоящее время действительно идут досъемки комедии: «Мы переснимаем ряд сцен фильма для того, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя».

«Иван Васильевич меняет все!» — это музыкальное путешествие по разным эпохам, которое совершит инженер Шурик (его играет Демис Карибидис). В фильме соберутся более 70 российских звёзд. Так, роль жены Шурика, актрисы Зины, сыграет Марина Кравец, двойная роль — царя Ивана Васильевича и дотошного управдома Бунши — досталась Тимуру Батрутдинову, его жену Ульяну Андреевну сыграет Ольга Бузова, в мошенника Милославского перевоплотится Максим Лагашкин.

Фото пресс-службы ТНТ

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